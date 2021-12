Alunos se preparam para realizar o Enem amanhã e domingo

Estudantes baianos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem no sábado e domingo, 26 e 27 de outubro, devem ficar atentos ao horário de verão, que entrou em vigor no último dia 20.



Na Bahia, as provas começarão pontualmente às 12h, o que equivale às 13h no horário de Brasília. Os portões serão abertos às 11h - uma hora antes do início da prova - e fechados no horário que o exame será iniciado.



Recomenda-se que os estudantes cheguem uma hora antes do exame para evitar atrasos. O candidato só pode entregar a prova após permanecer por duas horas na sala e deve manter o celular desligado.



Com 543.051 participantes, a Bahia é o terceiro estado com maior número de inscritos no Enem, perdendo para São Paulo e Minas Gerais. Em todo o país, mais de 7,1 milhões de candidatos se inscreveram para fazer o Enem.



Trânsito



A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) preparou uma operação especial de trânsito para o dia do Enem.



Segundo a assessoria do órgão municipal, amanhã e domingo, das 10h às 17h, as empresas de ônibus trabalharão com a frota máxima de 120 linhas e 928 veículos coletivos em zonas que propiciem a concentração de pessoas e veículos.

Quanto às mudanças no tráfego da cidade, a assessoria informou que o órgão optou por adiar as alterações que seriam feitas na avenida Paulo VI (Pituba), que aconteceriam amanhã.



"Trata-se de uma alteração expressiva no tráfego, o que poderia prejudicar os estudantes por desconhecerem o novo trajeto", disse em nota divulgada à imprensa o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.



No domingo, apenas a região do Dique do Tororó terá o tráfego modificado, das 7h às 14h, por causa da Caminhada da Vitória: Movimento Outubro Rosa.



A opção para quem segue pelo vale de Nazaré e pela ladeira da Fonte das Pedras é retornar em frente à Arena Fonte Nova, seguindo pela Av. Vasco da Gama, até acessar o vale dos Barris e Estação da Lapa.

