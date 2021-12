Abertas inscrições para vestibular social em 3 faculdades

Estão abertas, a partir de 5 de setembro, as inscrições para o vestibular social de diversos cursos oferecidos pelas faculdades D. Pedro II, FTC e Faculdade da Cidade do Salvador. Os interessados devem procurar uma das 21 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade ou a sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) que funciona no Comércio, onde também serão realizadas as provas.

As chances são para beneficiários do Programa Bolsa Família e dependentes interessados em fazer o curso superior a partir do primeiro semestre de 2014. O vestibular social consta de uma redação e todos os aprovados terão o curso financiado em até 100% pelo Ministério da Educação (MEC), através do Fundo de Financiameno Estudantil (Fies), sem a necessidade de fiador.

As três instituições têm parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), que administra o Programa Bolsa Família em Salvador.

