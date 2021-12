A TARDE veicula caderno para revisão de prova da Uneb

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) em parceria com o Colégio Oficina propõe aos estudantes que desejam ingressar na universidade um projeto educacional, através de dois cadernos gratuitos para revisão de conteúdos pautados nas provas de vestibular.

O lançamento dos cadernos "Revisão Vestibular Uneb" está previsto para os próximos dias 9 e 16 de dezembro, quando serão encartados no jornal A TARDE.

O primeiro caderno, que circulará no domingo (9), trará o módulo de linguagens (inglês, espanhol e francês), literatura portuguesa, com questões objetivas, e propõe temas para desenvolver uma redação.

No segundo caderno, publicado no dia 16, serão abordados temas de ciências humanas e naturais com questões objetivas de revisão, mais a redação já desenvolvida pelo Colégio Oficina dentro do tema proposto no primeiro caderno.

De acordo Aleile Moura, responsável pelos cadernos especiais do departamento de marketing do Grupo A TARDE, o projeto tem como base de conteúdo a mesma linha dos cadernos do Enem, que buscam tirar dúvidas sobre os temas abordados nos exames . "Com este mesmo propósito já foram criados cadernos para Faculdade Bahiana, agora para a Uneb e futuramente para a Ufba", anuncia.

O projeto é patrocinado pela Secretaria de Educação e tem apoio do Colégio Oficina.

adblock ativo