A TARDE premia os melhores de Simuladão do Enem

Os estudantes Gustavo Henrique Esteves Catton e Ítalo Henrique Tripiciano Santos foram os vencedores do Simuladão Enem 2012, realizado pelo A TARDE. Alunos do Colégio Militar de Salvador, Gustavo e Ítalo receberam, cada um, um iPad. O prêmio foi entregue pelo diretor de redação de A TARDE, Vaguinaldo Marinheiro, em evento que aconteceu ontem no auditório da empresa. O terceiro colocado no exame foi o estudante Thorsten Paulo Cleiton, que não compareceu à premiação.

Gustavo Catton, que ficou na primeira posição ao acertar todas as questões do simulado, cursa o terceiro ano no Colégio Militar, onde estuda desde a quinta série. Sua rotina de estudos para o vestibular é reforçada com o cursinho que realiza à tarde. "Dedico-me pouco aos estudos em casa, apenas para a prova. Acho que consigo absorver mais informações com alguém me ensinando", diz.

O estudante deseja cursar engenharia mecânica na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele diz que o simulado de A TARDE, formulado por um grupo de professores do Colégio Oficina, teve um nível de dificuldade maior que o próprio Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 3 e 4. "O que o tornou fácil foi o acesso à internet", disse.

Reforço - Ítalo, que faturou a segunda colocação, também cursa o terceiro ano do Colégio Militar e faz cursinho no horário vespertino. Ele afirma que os cadernos especiais do Enem, publicados em A TARDE, também ajudaram na sua preparação. "Leio o jornal em todos os fins de semana e faço as questões como forma de treinamento", disse.

O aluno realizou o Enem na esperança de disputar uma vaga no curso de medicina da Ufba. Neste ano, pela primeira vez, a nota do exame será critério para a seleção da primeira fase do vestibular da universidade.

Simulado - No total, 2.234 estudantes realizaram o simulado disponibilizado no portal A TARDE On Line. O exame tinha 187 questões. O desafio era respondê-la em até 6 horas.

Os 10 primeiros colocados terão direito a 30 dias de assinatura gratuita digital do Jornal A TARDE. Os nomes dos ganhadores da promoção estão publicados na página do Simuladão Enem A TARDE (www.enem.atarde.com.br).

adblock ativo