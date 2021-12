A TARDE oferece aula gratuita para o Enem

Esta sexta-feira (26) é o último dia de inscrição para participar da Aula de Revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) promovida pelo Grupo A TARDE. A aula é gratuita e será realizada neste sábado (27), das 8h30 às 12h, no cinema Orient Filmes, no Shopping Barra. Para participar, o estudante deve trocar o formulário de inscrição, encartado na edição de hoje dos jornais A TARDE e Massa!, por um convite que dará acesso ao cinema.

A troca pode ser efetuada nos Postos Populares A TARDE, localizados no Shopping Piedade (Barris), e na sede do Grupo A TARDE, na Rua Professor Milton Cayres de Brito, Caminho das Árvores.

Ações - As aulas serão divididas de acordo com os temas indicados no edital do Enem e ministradas por professores de cursinhos pré-vestibulares. A programação inclui aulas de linguagens, códigos e suas tecnologias, com os professores Anya Moura e Renato Dórea; ciências humanas, ministradas por Anderson Caribé e Gilton Carmo; matemática, com Toni; e ciências da natureza, com Abud, Emanuel e Henrique Delgado.

Para maior conforto dos estudantes, é importante chegar ao local da aula 30 minutos antes do início. A Aula de Revisão para o Enem está em sua primeira edição. Esta é mais uma das atividades promovidas pelo Grupo A TARDE voltadas para os estudantes que estão se preparando para o exame e vestibulares. Dentre as ações está a série de dez cadernos especiais sobre o Enem, que saem encartados nas edições de sábado e domingo. A publicação, que conta com textos e exercícios, será veiculada até o próximo domingo.

Simulado - Para o estudante que perdeu alguma edição, todo o conteúdo dos cadernos está disponível no endereço www.atarde.com.br/enem. Além dos cadernos, o Portal A TARDE On Line oferece aos alunos a oportunidade de testar os conhecimentos no Simuladão Enem 2012. O teste está disponível até o dia 31 de outubro no endereço www.atarde.com.br.

A prova foi elaborada por uma equipe de professores do Colégio Oficina e conta com 185 questões de múltipla escolha. As questões abordam os principais assuntos indicados no edital do exame.

Premiação - Cada questão correta equivale a um ponto. Os três estudantes inscritos que obtiverem maior pontuação serão presenteados com um iPad. Os dez primeiros colocados terão, ainda, uma assinatura digital de A TARDE durante um mês.

Ano passado, a vencedora do Simuladão foi a estudante Mariana Seixas de Figueredo, ex-aluna do Instituto Social da Bahia (Isba). Na ocasião, ela ganhou um notebook.

Atualmente, Mariana está matriculada em um cursinho pré-vestibular e vai tentar uma vaga para estudar medicina. "O Simuladão é interativo e dinâmico. Foi uma experiência muito válida. O notebook que ganhei foi fundamental para os meus estudos. Continuo utilizando o equipamento para estudar para o vestibular", relatou.

