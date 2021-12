A TARDE lança simulado para o Enem nesta quinta

Para testar seus conhecimentos antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), você pode participar do simulado preparado por A TARDE em parceria com o Colégio Oficina. Para isso, basta acessar o endereço do canal dedicado ao exame aqui. É necessário informar o nome completo, CPF, número do telefone fixo e celular e um email válido.

Os três estudantes que tiverem o melhor desempenho ainda ganharão três Ipad. O simulado A TARDE é preparado por uma equipe de professores do Oficina (veja a lista dos docentes aqui).

Cartões de confirmação - O documento começará a ser distribuído na próxima quarta-feira, 10, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A previsão é que até o fim deste mês todos os inscritos recebam seus cartões pelos Correios.

O cartão traz o número de inscrição do candidato, data, hora e local onde ele fará as provas. O documento também contém a indicação dos atendimentos diferenciados ou específicos, da opção de língua estrangeira e da solicitação de certificação, quando for o caso.

Os inscritos também poderão imprimir o cartão por meio do site do Enem. Quem tiver problemas pode entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-616161.

O Enem registrou um número recorde de inscrições confirmadas para a prova, que este ano soma-se 5.790.989. A avaliação será nos dias 3 e 4 de novembro.

