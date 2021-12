A TARDE cria simulado do Enem e premia estudantes

Estudantes interessados em testar os conhecimentos antes da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem fazer um simuladão, por meio do Portal A TARDE (veja aqui). São, ao todo, 185 questões de múltipla escolha, e os estudantes têm cinco horas para respondê-las.

A prova poderá ser feita até o dia 31 deste mês. O gabarito será divulgado no dia 2 de novembro, também no site. Cada acerto vale um ponto, e as três pessoas que obtiverem as melhores pontuações ganharão um iPad. Os dez primeiros colocados terão direito, ainda, a uma assinatura digital de A TARDE pelo período de um mês.

Para fazer o simulado é preciso preencher um cadastro. Cada pessoa poderá fazê-lo uma só vez. Apenas estudantes que estejam matriculados da 8ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio poderão ser premiados.

Parceria - A prova foi elaborada por uma equipe de professores do Colégio Oficina. Os conteúdos são divididos em quatro grandes áreas - ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Na prova de língua estrangeira, que conta com cinco questões, o aluno deve escolher entre os idiomas inglês e espanhol. A prova oficial do Enem acontecerá nos dias 3 e 4 de novembro. Além das questões, o estudante terá de fazer uma redação.

O resultado é utilizado no processo seletivo de várias universidades e faculdades do País. Este ano, pela primeira vez, será usado para a seleção na primeira fase do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Avaliação - Na opinião do especialista em educação, mestrando em ciência da informação, Basilon Carvalho, é importante que, com a proximidade da data do Enem, os alunos possam avaliar o conhecimento por meio de simulados, para que, dessa forma, possam detectar deficiências e reforçar os estudos.

"A iniciativa oferece a todos os alunos mais uma possibilidade de avançar no conteúdo cobrado no exame. Com um simulado virtual, o estudante não fica atrelado somente ao conteúdo dado pelos professores. Além disso, sai do ambiente da sala de aula", diz o especialista.

Carvalho afirma que o ambiente virtual possibilita que o aluno aprenda de forma leve, sem se distanciar do assunto cobrado no exame."É uma ferramenta lúdica, que serve, também, como uma forma de aliviar o estresse e a pressão pré-Enem, da qual muitos alunos reclamam e que pode, inclusive, atrapalhar o desempenho".

Para ele, iniciativas como a do Grupo A TARDE auxiliam a difundir conhecimento ao grande público. "A ferramenta será de grande proveito para os estudantes de baixa renda, que não podem se matricular em um pré-vestibular, por exemplo", acredita ele.

Cadernos - Além do simuladão online, o Grupo A TARDE e o Colégio Oficina prepararam uma série de dez cadernos encartados no jornal para ajudar os alunos a estudar. Os primeiros saíram nas edições dos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro.

A publicação continua, sempre aos sábados e domingos, até os dias 27 e 28 deste mês. Em razão das eleições, não haverá circulação no próxima fim de semana. Os interessados poderão também baixar o conteúdo dos cadernos do Enem no endereço eletrônico www.atarde.com.br/enem.

Segundo o gerente de marketing e projetos especiais do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, atender essa demanda e necessidades do leitor faz parte do histórico do grupo: "O Enem é fundamental para os estudantes. A TARDE sempre se preocupou em prestar serviço e estar presente no dia a dia dos leitores".

