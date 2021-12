Walter Firmo promove dois cursos de fotografia

Autor de imagens históricas como a do músico Pixinguinha em uma cadeira de balanço, a de Pelé apoiado em uma das pernas e de Tom Jobim tocando uma "flauta mágica", o fotógrafo Walter Firmo compartilha sua experiência com alunos na capital baiana.



Referência em fotografia no país, o também jornalista e professor ministra os cursos Universo da Cor e Preto e Branco, ambos com vagas disponíveis. O primeiro começa neste sábado, 1º, com introdução técnica e passeio que inclui Feira de São Joaquim, Mercado Modelo, Elevador Lacerda e Pelourinho. À noite, uma aula prepara o aluno para o ponto alto do curso: a Festa de Iemanjá, que já trouxe Firmo para Salvador pelo menos 20 vezes.

"No Brasil não tem ritual que envolve o religioso e o profano dessa forma. Sinto falta das barracas coloridas. Hoje os órgãos públicos montam espaços antes ocupados pela espontaneidade popular. Mas o essencial, o rito religioso no mar, ninguém desconfigura", contou.



O dia para a turma começa, às 4h30, quando o grupo chega à Colônia de Pesca Z1. No dia seguinte, a aula prática tem a Ilha de Itaparica como cenário em mais uma homenagem à Rainha do Mar, na praia de Amoreiras.



Preto e Branco



Entre os dias 5 e 9, o foco é o curso 'Preto e Branco'. Dentro da programação, cada dia tem uma abordagem diferenciada, com os temas grafismo, edição, linguagem, metalinguagem e surrealismo.

"As aulas práticas ocorrem nos dias 8 e 9. Saímos pela cidade sem destino, procurando boas imagens. Enquanto o Universo da Cor é a mistura e agitação da festa, o Preto e Branco é o silêncio", explicou Firmo.

O último dia de curso é reservado para avaliação das imagens. "Ele é um gênio que divide seu conhecimento. Além do conhecimento vasto, ele amplia nossa visão ensinando como unir a sensibilidade e a técnica", disse um dos alunos, vindo do Rio de Janeiro, o administrador Fernando Flessati, 62 anos.



| Inscrições



Informações podem ser obtidas através dos e-mails oducomunica@gmail.com e dudafirmo1@gmail.com. Acesse também walterfirmo.blogspot.com.br

