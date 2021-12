Último ensaio pré-carnavalesco do Ilê Aiyê acontece sábado

O Ilê Aiyê fará seu último ensaio antes do Carnaval neste sábado, 7, a partir das 22 horas, e terá a presença de Alexandra Amorim, a nova Deusa do Ébano do bloco afro. A noite, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, contará com os shows da anfitriã Band'Aiyê e do grupo de samba Viola de Doze. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

adblock ativo