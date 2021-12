Terminal Náutico será palco para festa da Rainha do Mar

Não só no Rio Vermelho terá festa para a Rainha do Mar, no dia 2 de fevereiro. Neste dia, no Terminal Náutico da Bahia, ocorrerá também a festa Gueri de Iemanjá. Para animar os devotos, ou não de Janaina (outro nome dado a Iemanjá), as bandas Jammil e Uma Noites e Seu Maxixe prometem embalar o público com os sucessos dos grupos. O cantor Tomate também participará o evento, que ocorreu em frente ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda, na Cidade Baixa.

