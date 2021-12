Sertanejos Henrique e Juliano fazem show em Camaçari

A dupla sertaneja Henrique e Juliano irá se apresentar em Camaçari, junto com Duas Medidas e Torres da Lapa, neste sábado, 31. O encontro será na festa Verão Vip, no Espaço Karrapycho, às 20 horas. Os ingressos custam R$ 40 (pista meia) e R$ 130 (camarote meia).

Henrique e Juliano vem emplacando sucessos desde o ano passado e seus vídeos já chegaram a quase 60 milhões de visualizações no Youtube. "Cuida Bem Dela" e "Mudando de Assunto" estarão no repertório do show. Mas a festa não será só "sofrência", o samba de de Duas Medidas e o arrocha de Torres da Lapa fará o público dançar ao som de "Abana" e "Não Botou Fé", principais hits das bandas.

