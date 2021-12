Segunda edição do Pérolas Mistas acontece nesta terça

Revisitar canções que são velhas conhecidas dos ouvidos, mas com uma nova (e nobre) roupagem. Essa é a ideia do Concerto Pérolas Mistas, que nesta terça-feira, 13, inicia sua segunda temporada no Museu du Ritmo.

A ideia de Carlinhos Brown é exaltar as canções, transformando cada uma delas em verdadeiras pérolas melódicas (daí o nome do espetáculo).



"É que tem canções que se perdem em rítmicas poderosas e altas, com muita percussão. No concerto, a gente tira nuances melódicas de uma música, tira a percussão. É um delírio", conta Brown.



Ele, aliás, será um dos quatro anfitriões da noite, junto com os cantores Lazzo Matumbi, Mariene de Castro e Ellen Oléria. Cada um deles apresentará uma parte do repertório, acompanhados pelo Cortejo Afro e pela Orquestra de Câmara de Salvador, sob a regência do maestro Ângelo Rafael Fonseca.



No repertório, estão diversas canções que remetem à musicalidade negra. "Quando junta a música de terreiro com a música de rua e de câmara, sinfônica, fica surpreendente. O melhor de tudo isso são as riquezas melódicas. As pessoas têm jogado muito a culpa na música baiana. Ela continua linda, o mercado é que deu uma bagunçada. A música baiana está dizendo: ´Onde estão os ouvidos?'", Brown questiona.



No setlist do Pérolas Mistas, a plateia também pode esperar canções como Moonlight Serenade, de Glenn Miller, num arranjo assinado por Brown e Gerônimo, e O Ciúme, de Caetano Veloso.



Espetáculo



A direção do Concerto Pérolas Mistas é assinada por Elísio Lopes Jr., que conta que procurou trabalhar de forma a exaltar a nobreza de cada uma das canções. Tanto é que os quatro anfitriões têm status de imperadores (ou imperatrizes) dentro do espetáculo.



"A ideia foi colocar em cena a nossa música baiana com toda a reverência e todos os efeitos que ela merece. Construí o roteiro com toda essa liturgia, a inspiração foi deixar essa nobreza fluir", Elísio afirma.



Essa nobreza está em tudo: na movimentação dos cantores, na iluminação e nos figurinos do quarteto, assinado por Ismael Soudam, que vai vesti-los tais quais reis e rainhas africanos.



Nas próximas edições do espetáculo, que acontece nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, os anfitriões permanecem, mas os blocos afro mudam. A novidade desta temporada está na área com mesas em frente ao palco, sem necessidade de pagar qualquer valor adicional.

