Saulo lota Parque da Cidade em show em homenagem ao reggae

O cantor Saulo Fernandes lotou o Parque da Cidade, no Itaigara, neste domingo, 9. Essa é a segunda das três apresentações dele no projeto Canto da Rua. Saulo, que em janeiro fez uma homenagem a Dorival Caymmi, agora fez um show em referência ao reggae. Ele contou com a participação da Lazzo Matumbi, do vocalista da banda Adão Negro, Sérginho e de Luis Caldas.

