Sarajane relembra os micos que já passou no Carnaval

Sarajane concedeu a primeira de uma série de entrevistas ao 'Papo Axé', espaço que mostrará histórias engraçadas (ou não) contadas por artistas que fizeram parte dos 30 anos da axé music. Hoje, a loira símbolo do gênero nos revela dois momentos inesquecíveis.

Qual foi a situação mais constrangedora que você passou com os fãs?

Foi em um show no antigo Baneb, na década de 90. Comi uma lambreta antes e, algum momento depois, comecei a passar mal já no palco. Quando acabou, corri para o carro. Estávamos saindo, e os fãs nos cercaram. O motorista fechou as janelas. Nem deu para abrir, soltei um pum, e todos saíram correndo.

Em toda a sua carreira, qual é a recordação mais louca que você tem?

Uma mãe foi até um hotel onde estava, trazendo sua filha. Ela entrou dizendo que a menina estava doente, mal comia, tinha febre, estava depressiva. Eu atendi elas, falei com ela sobre a mãe maravilhosa que ela tinha e um pouco sobre mim. Depois disso, ela melhorou. Vira e mexe, vejo ela nos shows.

