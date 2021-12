Saiba como economizar energia elétrica no verão

O valor da conta de energia elétrica costuma subir nos meses mais quentes do ano. Combinado com o período de férias escolares, o verão tem tudo para ser a estação em que mais se gasta com energia elétrica.

A previsão da Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba) é que o consumo médio nos 415 municípios da área de concessão da distribuidora seja maior neste verão do que em 2014. Analisando somente o consumo médio residencial, o percentual estimado de aumento é de 9,5%.

Para evitar supresas desagradáveis na conta e no bolso, a Coelba dá algumas dicas para economizar energia elétrica. Atitudes simples, como fechar bem portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado, geram resultados positivos. Confira esta e outras dicas no infográfico abaixo:

adblock ativo