Rock abre primeira noite do Festival de Verão de Salvador

O cantor Frejat abriu, na noite desta quarta-feira, 29, a 16ª edição do Festival de Verão de Salvador, no Parque de Exposições, na avenida Paralela. Ele deu início ao show, no palco principal, cantando a música "Divino Maravilhoso", de Caetano Veloso, pouco antes das 20h.

Vestido todo de azul, Frejat agitou o público, pequeno no início da apresentação, mas que foi aumentando com o decorrer do show. Ele cantou sucessos da nova turnê, como "O Amor é quente", e clássicos do rock brasileiro, como "Pro Dia Nascer Feliz", do Barão Vermelho.

A canção "Malandragem", feita em parceria com Cazuza, também foi entoada e contou com o coral do público presente no Parque de Exposições. "A noite foi ótima, e o público foi participativo. Toda vez eu venho, o público responde bem ao repertório", disse Frejat, ao final da apresentação.

A segunda atração da noite foi o cantor Saulo Fernandes, que fez sua primeira apresentação no Festival desde que estreou na carreira solo. A participação dele foi inciada, por volta das 22h30, com a apresentação do coral "Vozes Reveladas", sob regência de Sérgio Souto.

Focando na carreira solo, Saulo fez o público pular ao som das músicas "Raiz de Todo Bem", "Preta" e "Rua 15".

Gusttavo Lima e Aviões do Forró também se apresentam no primeiro dia do Festival, que será encerrado com a participação do grupo de pagode Revelação.

O público presente no Parque de Exposições também conta com atrações que se apresentam na Passarela, como o grupo Duas Medidas, Filhos de Jorge, MV Bill e Babado Novo, e na Tenda Eletrônica, que traz atrações internacionais.

Nesta quinta, 30, segundo dia de festa, as atrações do palco principal são Os Paralamas do Sucesso, Asa de Águia, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e o grupo Só Pra Contrariar. O Festival de Verão vai até o sábado, 1º de fevereiro.

Trânsito

No início da noite desta quarta, o trânsito ficou congestionado em algumas vias da capital baiana, conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Na avenida Paralela, motoristas encontraram fluxo intenso, e quem estava a caminho do Parque de Exposições precisou ter paciência. O tráfego também ficou complicado na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) e na orla da cidade.

