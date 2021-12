Rio Vermelho sofre mudanças para receber a Festa de Iemanjá

Preparativos para a Festa de Iemanjá começam a alterar o cenário do Rio Vermelho, bairro onde ocorrerá a celebração popular, próximo domingo, 2. Nesta terça-feira, 28, foi iniciada a montagem do caramanchão - ao lado da Colônia de Pesca Z-1.

As mudanças no tráfego começarão com a interdição da rua da Paciência, a partir das 22h de sábado. Das 4h de domingo às 6h de segunda, outras vias terão tráfego e o estacionamento proibidos ou passarão a ter sentido duplo - ou ainda sofrerão desvios em determinados trechos.

O compromisso religioso começou mais cedo. No final de semana passado, a ialorixá Aíce Santos (terreiro Odé Mirim) iniciou ritos que culminam na entrega do presente oferecido pelos pescadores, que ela prepara há 22 anos: "Não posso esquecer nenhum detalhe. Faço oferenda para todas as entidades do candomblé antes do dia 2".

"Este ano o presente principal não será uma escultura de Iemanjá e terá o tema preservação ambiental", disse o presidente da Colônia Z1, Marcos Santos Souza.

Algumas pessoas já colocam presentes no mar.

