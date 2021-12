Qual é o evento mais quente do verão?

As bandas e cantores de axé aproveitam o verão para esquentar para o Carnaval nos tradicionais ensaios. Harmonia do Samba, Cortejo Afro, Timbalada e Carlinhos Brown são alguns dos nomes que animam as noites de Salvador. Mas nem só de axé vive os ensaios de verão. Também existem os de Márcia Castro e a Jam no MAM continua no Museu de Arte Moderna da Bahia.

O A TARDE quer saber: qual é a festa mais quente do verão?

