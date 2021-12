Projeto 'Para-Praia' traz diversão para deficientes físicos

O banho de mar é uma das coisas mais desejadas no verão baiano, já que refresca o corpo neste calorão. Infelizmente, algumas pessoas deixam de ir à praia por falta de estrutura que atenda às suas necessidades. É o caso dos deficientes físicos.



Foi pensando nisso que o projeto 'Para-Praia' chega, no próximo sábado, à capital baiana. A iniciativa da Secretaria Cidade Sustentável, da Prefeitura de Salvador, tem apoio do Grupo A TARDE. "Nosso objetivo é fazer com que eles desfrutem de momentos de lazer, que possam tomar banho de mar com segurança", explica Renato Linhares, um dos organizadores do projeto.



Na ocasião, fisioterapeutas acompanham os portadores de necessidades especiais, que entram no mar a bordo de cadeiras 'anfíbias', que flutuam na água. Além do banho de mar, os participantes do projeto também podem participar de atividades recreativas na areia.



"Isso tudo traz vários benefícios para a saúde dos deficientes físicos, já que melhora a postura e a coordenação, aumenta a força muscular e contribui para que essas pessoas desenvolvam melhor suas atividades diárias, de maneira que se sintam mais seguras", explica Luciana Bilitário, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Bahiana de Medicina e Saúde Pública, parceira do projeto.



Além de fisioterapeutas, o 'Para-Praia' conta também com apoio de salva-vidas e educadores físicos. "Pretendemos estender o projeto a outras praias da cidade na sua segunda edição, em 2015. Infelizmente, muitas praias de Salvador ainda não têm rampas de acesso para cadeirantes", lamenta Linhares.

