Projeto Armandinho celebra 50 anos com série de shows

Basta chegar à Ribeira para os olhos de Armandinho brilharem. Ao se aproximar da casa e da praça onde despertou para a música, o entusiasmo do artista só faz crescer. As lembranças resgatam o menino que aos 10 anos mostrou seu talento tocando bandolim e cavaquinho elétrico em um trio mirim feito pelo pai.



O trajeto do primeiro desfile tinha menos de um quilômetro. Começou na casa da família, onde nos fundos Osmar Macêdo tinha uma metalúrgica e criou o trio elétrico juntamente com Dodô em 1950 (hoje, o local é sede do grupamento Salvar, do Corpo de Bombeiros).



O destino do pequeno cortejo era a Praça Conselheiro Nabuco, conhecida como Ilha dos Ratos, onde anteriormente Armandinho tinha vivido com a avó Lídia.



"Foi minha primeira grande apresentação. As pessoas saíam às portas e às janelas, impressionadas. Queria mostrar para os meus amigos e vizinhos, muito mais do que ir para o centro da cidade tocar para quem não conhecia", lembra ele, que se emocionou ao visitar anteontem os lugares que marcaram a infância e a adolescência.



Cinquenta anos se passaram desde o evento que o apresentou à grande festa de rua da cidade. Para comemorar a data, ele realiza o projeto Armandinho 50 Carnavais, no Clube Fantoches, em que recebe convidados e um bloco afro às quartas-feiras deste mês, a partir de hoje. A estreia conta com Geraldo Azevedo, Ilê Aiyê e Daniela Mercury.



"Os trios pequenos eram melhores de se tocar, a gente tinha mais contato com o público, via os quatro cantos. Hoje o trio é enorme. Quando chega, vazio e com grama sintética, dá pra bater um baba lá em cima", afirma o comandante do trio Armandinho, Dodô e Osmar.



Também para este ano há projetos de gravações de CD, DVD com orquestra sinfônica e blocos afro e homenagem a Caymmi.



Autodidata



Somente depois da morte da mãe, quando tinha oito anos, Armandinho começou a se aproximar dos frevos e marchinhas. "Minha mãe não queria que os filhos virassem músicos, queria que a gente estudasse. Ela proibia meu pai de deixar instrumentos perto da gente".



Com o ouvido grudado na vitrola, ele aprendeu a tocar o que pedissem. "Não sei ler partitura, mas música eu faço todo dia. Aos 12 anos, meu pai me colocou para aprender com uma professora. Eu já tocava frevo, achava chatíssimo ficar estudando esse princípio no papel. Tinha tanta facilidade de pegar de ouvido uma música, que nunca vi necessidade de aprender partitura".



No programa A Grande Chance (TV Tupi), de Flávio Cavalcanti, o talento dele foi reconhecido nacionalmente. O garoto de 15 anos venceu o concurso de calouros na Bahia e ficou em segundo a edição nacional.



"Depois disso, um dia a diretora da escola veio me buscar para conhecer o primo que passava férias na casa dela. Eu não queria ir, preferia ficar tocando com os amigos, mas fui por consideração. Chegando lá, era o João Gilberto. A princípio não reconheci, não era muito ligado na bossa nova".



Guitarra baiana



Nos anos 1970, Armandinho aperfeiçoou o cavaquinho elétrico, criado por Dodô e Osmar, e o batizou de guitarra baiana, instrumento do qual sua música e identidade são indissociáveis. "Dei a afinação do bandolim, peguei a disposição do cavaquinho e botei a quinta corda. Sentia necessidade de mais peso, de fazer a fusão com rock. Virou um instrumento autêntico".



Fã dos Beatles, Led Zeppelin e Jimi Hendrix, Armandinho se aproximou dessa sonoridade mais pesada e propôs novas experimentações com o grupo A Cor do Som, montado em 1977 com músicos que acompanhavam Moraes Moreira após a saída dos Novos Baianos.



"O rock sempre foi ponte. A gente foi fazendo uma fusão entre baião, chorinho e outros ritmos brasileiros com uma concepção rock". Esporadicamente, a banda tem se reunido e feito shows.



Cultuando a guitarra baiana, Armandinho já rodou o mundo. No Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, se apresentou em 1978, 1990 e 1996. "Só falta tocar no Japão", lamenta. Com dezenas de discos gravados, foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum instrumental em duas ocasiões (2004 e 2010).



"Armandinho foi a pessoa que sempre rejuvenesceu o trio elétrico, com uma pitada de rock na guitarra baiana. É meu ídolo", diz o amigo Luiz Caldas, que neste sábado se apresenta com os amigos Moraes e Armandinho no Baile Carnavalesco de Praia do Forte.



Robertinho Barreto, da BaianaSystem, banda cuja proposta é mostrar a versatilidade da guitarra baiana, também vê Armandinho como um mestre. "Ele com certeza é a referência máxima, não só como instrumentista, mas como compositor. É aquele cara que todos os guitarristas tentavam imitar".





adblock ativo