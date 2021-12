Perdeu documentos durante a folia? Veja como encontrar

O folião poderá reaver os documentos perdidos durante o Carnaval a partir do dia 23 de fevereiro, no posto da Polícia Militar, no SAC da Barra, caso a documentação seja encontrada pela polícia em alguns dos circuitos da festa.

Antes disso, o cidadão poderá consultar no site da PM o registro dos documentos perdidos.

De acordo com a PM, durante o período do carnaval não serão devolvidos os documentos pois a estrutura montada para o serviço ainda se encontra na fase de cadastramento. Excepcionalmente, só serão atendidos os casos de turistas que tenham como comprovar que já estão marcadas suas viagens de retorno numa data dentro do período da festa.

