Pele bronzeada exige cuidados na hora do 'make'

O bronze do verão pode ser um aliado na hora de fazer a maquiagem, já que ele dá um aspecto saudável à pele. Porém, os exageros ao sol provocam um efeito totalmente contrário e acabam com seu 'make'.



"Uma pele bronzeada continua sendo fina e hidratada. Na hora da maquiagem, é só usar um iluminador para realçar, explica o maquiador Doda Guedes.



Mas se você 'torrou' ao sol o dia inteiro e está com o rosto despelando, não há muita técnica que consiga disfarçar isso.



"Nesse caso, a maquiagem não resolve. É melhor nem tentar usar esses produtos, pois você vai acabar ficando com o rosto carregado de pó ou base, por exemplo, tornando sua maquiagem muito artificial", diz Doda.



O especialista também lembra os perigos de usar maquiagem e se expor ao sol. "O calor faz com que os poros da pele fiquem mais abertos. Aliada ao suor, a maquiagem contribui para o aumento da oleosidade no rosto", alerta o profissional.



Use as cores com certa moderação



O verão pede cores vivas, seja nas roupas ou na maquiagem. Porém, as pessoas precisam ter cuidado com certos exageros. "Aquele conceito de que a pessoa que usasse uma sombra forte teria que passar um batom de cor nude já era. Agora, dá para usar tons fortes tanto nos olhos quanto na boca", afirma o maquiador Doda Guedes. Porém, é preciso ter bom senso e não fazer muitas misturas. "Lembre-se de deixar a maquiagem mais pesada para eventos noturnos", alerta o maquiador.

