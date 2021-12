Palhaços do Rio Vermelho coroam novo rei neste domingo

Com o lema "É alegria garantida ou sua tristeza de volta", os Palhaços do Rio Vermelho fazem a terceira festa de coroação do Rei dos Palhaços, que acontece neste domingo, 16, a partir das 13h, no restaurante Pós-Tudo.

Ao som do grupo O Povo Pediu, o cantor e compositor Gerônimo passará a coroa para o seu sucessor, Márcio Melo, que reinará soberano em 2014.

Entre gracejos e palhaçadas, os Palhaços do Rio Vermelho também renderão homenagens à personalidade do ano, o músico e compositor Walter Queiroz.

Dentre as muitas canjas e surpresas prometidas para a irreverente tarde no Rio Vermelho, O Povo Pediu, grupo musical liderado pelo maestro Lula Gazineo, lançará músicas inéditas, como O Povo Pediu 35 Carnavais.

A festa também tem como objetivo angariar fundos para viabilizar o desfile gratuito de rua dos Palhaços do Rio Vermelho, que, no ano passado, arrastou mais de 5 mil foliões pelas ruas do bairro boêmio da cidade. Kits e camisas dos Palhaços do Rio Vermelho estarão à venda durante o evento.

