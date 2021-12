Maria Gadú cancela participação em ensaio de Luiz Caldas

Maria Gadú não vai mais participar do ensaio de verão do cantor Luiz Caldas, que acontece nesta terça-feira, 25, a partir das 21h, no Clube fantoches. A cantora apresentou problemas de saúde e teve que cancelar sua presença.

Zélia Duncan e Adão Negro também são convidados da noite e estão confirmados.

Os ingressos custam R$ 40 e ainda estão à venda nos balcões da Ticketmix.

Mais informações pelo telefone 3264-0014.

