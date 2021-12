Margareth Menezes faz show com Zeca Baleiro e Ana Mametto

A cantora Margareth Menezes traz os cantores Zeca Baleiro e Ana Mametto para a segunda edição da Feijoada AfroPop que acontecerá no dia 16 de fevereiro (domingo), no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas.



A abertura do show fica por conta do cantor e compositor Alexandre Leão e da banda ReggFus. A 2ª Feijoada AfroPop começa às 13h e os ingressos estão à venda no local ao custo de R$ 120 (pista) e R$ 150 (camarote).



Nesse verão, já foram realizados dois ensaios em Salvador, no Clube Fantoches, além de Rio de Janeiro, São Luís (MA) e Teresina (PI). Os Ensaios do AfroPop desse verão serão encerrados no Rio de Janeiro, no dia 20, no Lapa 40°.

