Márcio Victor leva swingueira do Psi ao Madre Verão

Quando pisou no palco do Madre Verão na noite de sábado, 24, Márcio Victor fez apenas um pedido ao fãs: "Não quero ver ninguém parado". O recado foi a senha para que as cerca de 20 mil pessoas que lotaram o Alto da Matriz caíssem na swingueira do Psi num clima de pré-carnaval.

Ao abrir com a música Arerê Geral, o cantor pôde ter um termômetro do que seria o show dali em diante. "Meu povo, eu tô feliz demais", interagiu.

Em seguida, sob o colorido de efeitos pirotécnicos, emendou com Pode Pular, fazendo os homens rodarem a camisa no alto.

No repertório, hits que marcaram a trajetória da banda, como Sou Periferia, Firme Forte e Lepo Lepo, destaque do carnaval de 2014.

Cotada para ser a música da festa momesca deste ano, Xenhenhém teve direito a bis, com um refrão que parece colar na cabeça de quem ouve. "Eu sou do povo. O Psirico é banda da minha vida", agradeceu Márcio Victor.

Outras atrações

Segunda atração da noite, a banda Duas Medidas iniciou sua apresentação com a nova música de trabalho, Farra Louca, que integra o repertório do DVD Realmente Diferente, recém-lançado na internet. Na sequência, além das próprias composições, embalou sucessos que fizeram história no axé nos anos 90, a exemplo de Prefixo de Verão, da Banda Mel.

Já Dan Ventura e os Meninos encerraram a programação com um mix de sucessos do arrocha.

Segurança

O prefeito Jeferson Andrade afirma que um dos destaques desta edição do Madre Verão é o novo sistema de segurança na cidade, que passou a ter a maior cobertura por video-monitoramento do país. Ao todo, segundo o gestor, são 79 câmeras para 5 km de área urbana, sendo 69 delas com resolução Full HD e outras 10 que terão a função de captar placas de veículos que fazem parte de algum tipo de investigação.

De acordo com Andrade, a expectativa é que o evento receba um público total de cerca de 130 mil pessoas até o último dia de programação, em 7 de fevereiro.



"Estamos muito satisfeitos. O Madre Verão faz parte de um calendário que começa em dezembro e vai até o carnaval. Isto gera empregos e movimenta o turismo na cidade", diz.

