Márcia Castro faz show com Caetano Veloso e Ney Matogrosso

A cantora Márcia Castro recebe Caetano Veloso, Sandra de Sá, Ney Matogrosso e Otto na segunda noite do projeto Pipoca Moderna, neste sábado, 8, que acontece no Clube Fantoches, no Largo Dois de Julho. O repertório vai ser repleto de canções compostas por todos os artistas presentes, firmando o lado autoral de cada um deles.

Durante o show, Marcia Castro cria diálogos musicais entre diferentes artistas e gerações da música brasileira, através de uma atmosfera de música e dança. A cenografia é assinada por Pedro Caldas, a videocenografia pelo VJ Dexter, auxiliado pela iluminação de Irma Vidal. Já o figurino da cantora é da estilista Karol Farias em parceria com o stylist Zedu Carvalho.

