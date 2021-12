Madre Verão terá Thiaguinho no próximo fim de semana

Thiaguinho e o Roupa Nova são as principais atrações do próximo fim de semana do Festival Madre Verão 2015, que acontece em Madre de Deus e está em sua 13ª edição. O evento conta com o apoio institucional dos jornais A TARDE e Massa!

Depois de uma concorrida abertura com o show da cantora baiana Ana Mametto. a programação volta na quinta-feira,n15, no fim da tarde, com o show da banda Adão Negro, dentro do Pôr do Som. O show, no Alto da Matriz, tem entrada livre. Na sexta, 16, o pagodeiro Thiaguinho se apresenta na área de lazer. No mesmo dia, aconrecem shows dos grupos Trio da Huanna e Tá Nakara. O ingresso é um quilo de arroz.

No sábado, o projeto recebe uma das bandas de amior sucesso nos anos 80 e 90, o grupo Roupa Nova, que também se apresenta na área de lazer. Ness dia tocam ainda a Banda Malta e o Sistema Samba. O ingresso é uma embalagem de 200 gramas de leite em pó. Os organizadores enfatizam que não serão aceitas bebidas lácteas.

O projeto, que se encerra no dia 7 de fevereiro, ainda terá atrações como Psirico, Cláudia Leitte, Fábio jr, Lenine e Belo.

