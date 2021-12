Licia Fabio promove mais uma edição de festa para Iemanjá

A festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, será movimentada no Zank Boutique Hotel, no Rio Vermelho. Isso porque a promoter Licia Fabio promoverá no local mais uma edição do evento dedicado à Rainha do Mar. O encontro, fechado para 500 convidados, será comandado por Magary Lord, Resenha Samba Clube e convidados especiais.

adblock ativo