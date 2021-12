Léo Santana recebe Tayrone e Denny em seu ensaio de verão

Léo Santana, que está apostando na música "Abana" como hit do Carnaval, receberá Denny, da Timbalada, e Tayrone Cigano em seu terceiro ensaio de verão, na Paddock (Piatã), na quarta-feira, 14, às 22h.

Essa é sua primeira temporada de ensaios de verão do cantor, desde que saiu do Parangolé e começou sua carreira solo no final de 2013.

Os ingressos custam R$ 50 (pista-meia) e R$ 70 (camarote-meia). Eles estão à venda nos balcões Pida e Ticketmix.

Confira "Abana", novo hit de Léo Santana

