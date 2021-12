Léo Santana lança último CD junto com a banda Parangolé

O cantor Léo Santana, que se despede da banda Parangolé no Carnaval deste ano, lança, na proxima sexta-feira,14, na The Best Beach, o seu mais novo CD de verão gravado ao vivo em Porto Seguro.

A festa será para consagrar o disco que reúne os sucessos que estão rolando no verão e as músicas inéditas da banda, como Nossa Cor, atual hit de trabalho que já está nas rádios de todo Brasil. O disco já está disponível para download no site oficial da banda.

A abertura do evento, que está programado para começar às 22h, ficará por conta da banda de pagode La Fúria.

