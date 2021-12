Léo Santana lançou nessa sexta-feira, 14, o clipe de sua mais nova música Nossa Cor.

O clipe, assim como a música que está nas rádios de todo Brasil com a participação de Ivete Sangalo, retrata a raça negra. Imagens de anônimos nas ruas do país se fundem com momentos de Léo com a banda durante a gravação em estúdio.

O vídeo também faz referência a vários cantores do axé como Ivete, Claudia Leitte, Daniela Mercury, além de personalidades como o falecido líder sul-africano Nelson Mandela e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

"A música ganhou corpo e vem crescendo muito nos shows, tem um suingue gostoso e uma levada massa, por isso resolvemos registrar em vídeo através de um clipe. Espero que gostem", declarou o cantor.

Assista abaixo o clipe:

Da Redação Léo Santana lança o clip da música "Nossa Cor"; veja

adblock ativo