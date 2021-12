Leitores vão poder participar da cobertura do 2 de fevereiro

Os leitores de A TARDE vão poder participar, mais uma vez, de uma grande cobertura do jornal. No domingo, 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, o Whatsapp do Cidadão Repórter estará recebendo fotografias e flashes dos leitores na festa no Rio Vermelho.

Como funciona

Por meio do celular (71) 9601-0020, o leitor pode colaborar na construção da notícia, enviando flagrantes da festa, como fotos, vídeos, áudios e relatos pelo Whatsapp. O aplicativo permite a troca de mensagens entre smartphones sem custo adicional. O usuário só precisa de conexão 3G/Edge ou Wi-Fi.

Quem tem o aplicativo no smartphone só precisa do telefone do Cidadão Repórter nos contatos. Quem não tem, precisa baixar, gratuitamente, o aplicativo Whatsapp - há nas versões para iPhone, Androide, Blackberry, Nokia S40 e Symbian, além do Windows Phone.

Após instalar o software, é só seguir os passos autoexplicativos e, em segundos, o smartphone estará habilitado para enviar e receber conteúdo dos seus contatos que usam o aplicativo.

Cessão de conteúdo

O conteúdo compartilhado com o A TARDE será apurado pela reportagem e pode ser publicado no jornal, portal e rádio, com os créditos do usuário que cedeu o material.

