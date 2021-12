Ivete estrela nova campanha contra exploração sexual

A cantora baiana Ivete Sangalo será, mais uma vez, a protagonista da campanha promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.



A gravação das peças publicitárias com a cantora aconteceu no final da noite da última terça-feira, 4, e início da madrugada de quarta-feira, 5, em Salvador.



Desta vez, Ivete Sangalo conclama taxistas, garçons, porteiros e todos os cidadãos a não fecharem os olhos para os casos de violência sexual contra o público infantojuvenil e a denunciarem os abusos por meio do Disque 100.



A campanha, conforme o que foi divulgado pela assessoria de comunicação do MP-BA, deverá ir ao ar em emissoras de televisão baianas no mês de fevereiro.



Gravação



O procurador-geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, acompanhou a gravação da campanha. Ele expressou o "profundo reconhecimento e agradecimento ao empenho e generosidade de Ivete, que se desdobrou a fim de viabilizar, em meio a tantos outros compromissos de sua agenda, um espaço para a causa abraçada pelo MP".



Ivete Sangalo informou a Silva que tem o cuidado de exibir, por todo o País, antes dos shows dela, a campanha produzida pelo Ministério Público.



Segundo o chefe do MP-BA, o gesto da cantora, "além de promover uma grande difusão da mensagem da campanha, fortalece a imagem institucional".

adblock ativo