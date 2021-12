Ilê recebe Mametto e Catadinho do Samba em ensaio

A banda Mametto e o grupo Catadinho do Samba irão se juntar aos tambores do Ilê Aiyê durante o Ensaio de Verão do bloco, no sábado, 10, às 22h, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).​

O Catadinho do Samba vai abrir a noite com seu samba fundo de quintal, com canções de Nelso Rugino, Edil Pacheco e Mariene de Castro. No repertório também terão músicas de blocos afros e afoxés. A banda do Ilê sobe ao palco em seguida e apresenta o repertório tradicional do bloco, além de músicas do tema deste ano que é "Diáspora Africana - Jamaica - Afrodescendentes".

Depois é a vez do som da banda Mametto que mescla a raiz da cultura popular ao universo pop mundial.

