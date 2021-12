Gaby Amarantos encerra shows do Verão Coca-Cola

Gaby Amarantos encerrou com chave de ouro a série de shows do Verão Coca-Cola 2014, neste domingo, 26, na Praia do Jardim de Alah. Mostrando a boa forma que conquistou ao participar do quadro do Fantástico 'Medida Certa', a paranaense fez todo mundo dançar ao som dos seus sucessos, como "Treme" e "Ex Mai love".

Ela levou o público ao delírio, ao anunciar ser a rainha das 'periguetes'. "É isso mesmo, ser periguete é ser rica, meu bem", disse Gaby, antes de cantar "Piradinha", música tema de Valdirene, na novela global 'Amor à Vida'.

Mesmo sendo a rainha do tecnobrega, Gaby decidiu arriscar e fez uma sessão só de funk.

Irreverente e brincando muito com o público, a cantora também foi homenageada. A cover oficial de Ivete Sangalo, a travesti Scarleth Sangalo, usou uma roupa especial, fazendo referência ao figurino de Gaby Amarantos.

Bahia

"Sou muita fã da Bahia e de seus cantores, que me influenciaram muito. Tinha uma época em que me chamavam de Gabriela Mercury, por causa de Daniela. Cantei com ela ano passado e ficamos amigas. Ivete, Claudinha, Brown, sou muito fã da música baiana", conta Gaby.

Ela ainda disse ser influenciada por Caetano Veloso e apontou Maria Bethânia como a maior cantora da música brasiliera.

