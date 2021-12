Filhos de Ghandy realiza último ensaio antes do Carnaval

O Ensaio Geral do Afoxé Filhos de Gandhy acontece no próximo domingo, 23, às 13h, no Cais Dourado e terá a participação das bandas Raça Pura, Movimento e Negros de Fé, além da Banda Show Filhos de Gandhy.

Esta será a última oportunidade para quem quiser conferir a agremiação antes do Carnaval.

As entradas custam R$ 20 para pista e R$ 40 para camarote.

