Festas animam o Rio Vermelho nesta segunda; veja as opções

Nesta segunda-feira, 2, as homenagens à Iemanjá vão tomar conta das ruas do Rio Vermelho. Além da tradicional entrega de oferendas para a Rainha do Mar e as bandinhas de rua, bares e restaurantes do bairro boêmio também oferecem opções para diferentes gostos e diversas atrações para o público. Entre elas, estão Mari Antunes, a cantora Erikka do hit "Faz cara de rica", Coletivo NozMoskada, Dão e o DJ Roger. Confira:

| Festa de Iemanjá |

Atrações: Banda Ministereo Público

Local: Sunshine Bar

Quando: 2 de fevereiro, às 13h

Quanto: R$ 10



I Love RV Yemanjá |

Atração: DJ Roger e convidados

Local: Rua Odorico Odilon, nº 30, Rio Vermelho

Quando: 2 de fevereiro, às 12h

Quanto: R$ 25 (sem feijoada) e R$ 50 (com feijoada)

Vendas: www.iloverv.com.br e Loja Colomy (Rua Oswaldo Cruz, 222, Loja 02, Rio Vermelho)

Informações: (71) 9171-8975 / 8896-9848

| Rainha do Mar |

Atrações: Babado Novo e Banda de Samba (serviço de buffet com feijoada)

Local: Pink Elephant

Quando: 2 de fevereiro, às 11h

Quanto: R$ 70



| Presente das Águas |

Atrações: Títilo, MicroTrio e Batifun

Local: Red River Café (Red River Café)

Quando: 2 de fevereiro, de 12h às 18h

Quanto: R$ 200

| Festa de Iemanjá do Lálá |

Atrações: Coletivo NozMoskada, os DJs Suzy 4Tons e Do Maths, Riffs e Munch, Tutu Morais (Santo Forte - SP), Carol Morena e Lord Breu, Mariella Santiago com participação de Juçaral Marçal e Kalu

Local: Lalá Multiespaço

Quando: 2 de fevereiro, às 12h

Quanto: R$ 60

| Feijoada Yemanjá é Black |

Atrações: Dão e a sua Caravana Black, Grupo Samborim e Célia Nascimento

Local: Santa Maria Bar e Restaurante, localizado no Largo de Santana, Rio Vermelho

Quando: 2 de fevereiro, às 13h

Quanto: R$ 60 (camisa individual) R$ 100 (casadinha). Valor até o dia 30/01

| YeahManJah! |

Atrações: Rafael Pondé e convidados (Serginho - Adão Negro, Lutte e Mr. Armeng) + Coletivo Noz Moscada

Local: Em frente à Loja Midialouca - Rua Fonte do Boi

Quando: 2 de fevereiro, às 18h

Quanto: Gratuito



| Botequim São Jorge |

Atrações: Salada Mista e Mametto

Local: Botequim São Jorge

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 12h

Quanto: R$ 60, com feijoada inclusa

| Boteco Marina |

Atrações: Shows de Na Panela e os 10 Compromissados

Local: Boteco Marina

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 12h

Quanto: R$ 50 (masculino) e R$ 40 (feminino), com feijoada inclusa

| Casa da Mãe |

Atrações: Djs

Local: Casa da Mãe

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 12h

Quanto: R$ 60, com direito a quatro bebidas (água, refrigerante ou cerveja) e feijoada

| Pôr do Sol musical |

Atrações: Sylvia Patrícia

Local: Praça da rua Almirante Barroso

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 12h

Quanto: Gratuito

