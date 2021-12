Festas animam a Lavagem do Bonfim; veja as opções

A Lavagem do Senhor do Bonfim é uma das festas populares mais famosas de Salvador. Além da programação religiosa, que tem início com cortejo na Basílica de N. Sra. da Conceição da Praia, às 8 horas, nesta quinta-feira, 15, os baianos e turistas ainda têm como opções festas em diferentes espaços da cidade. Atrações como Carlinhos Browns, Bell Marques, Psirico e Tuca Fernandes são algumas das opções. Confira abaixo:

| Enxaguada du Bonfim |

Atrações: Carlinhos Brown, Filhos de Gandhy, a Escola de Samba Portela, Nelson Rufino e Mariene de Castro

Local: Museu Du Ritmo, bairro do Comércio

Data: 15 de janeiro, às 14 horas

Ingresso: Esgotados

Classificação: 16 anos

À venda: Nos balcões da Ticketmix e por meio do www.ingressorapido.com.br

| Bonfim de Todos os Santos |

Atrações: Bell Marques, Oito7Nove4, Psirico e Tuca Fernandes

Local: Bahia Marina (Av. Contorno, 1010, Comércio)

Data: 15 de janeiro, às 13h

Classificação: 18 anos

À venda: Nos balcões da Ticketmix

Valor: Pista: R$ 90 | Camarote Feminino: R$ 170| Camarote Masculino: R$ 190 | Área Vip Feminino: R$ 250 | Área Vip Masculino: R$ 370

OBS.: Área Vip tem servio open bar de Whisky Chivas 12 anos, Vodka Absolut, Cerveja, Refrigerante e água.

| Samba Bonfim 2015 |

Atrações: D'Cifras, Fora da Mídia, Paparicco, Movimento, Bambeia, Pagode da Mulher Solteira, Gangue do Samba, Sangue Brasileiro, A Grande Família e Sambaê

Quando: quinta-feira, 15, às 13h.

Local: Cais Dourado (Avenida Jequitaiá, nº 102, Comércio)

Quanto: R$ 25 (pista) e 50 (camarote)

À venda: Nos balcões do Pida e Balcão de Ingressos

Classificação: 14 anos

