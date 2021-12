Festa de Itapuã chega à 109ª edição nesta quinta-feira

Um carro alegórico em forma de saveiro com 5 metros de comprimento é a novidade elaborada pela comissão organizadora para o cortejo da Festa de Itapuã. Na 109ª edição da última festa popular antes do Carnaval, os homenageados - Gilberto Menezes de Almeida e mameto de inquice (título de liderança feminina de um terreiro angola) Zulmira Santana França - irão desfilar no carro.

"A festa é baseada na tradição e identidade, e eles são fortes referências. O saveiro homenageia o centenário de Dorival Caymmi", disse Ives Quaglia, integrante da Frente Comunitária e Parlamentar Mista em Defesa de Itapuã, que reúne 17 entidades.

O cortejo sai de Placaford por volta das 11h30, puxado por um grupo de 34 alabês de terreiros do bairro. O grupo segue pela orla até a Igreja de N. Sra. da Conceição de Itapuã para a lavagem do adro.

"Serão cerca de 30 grupos culturais do bairro. Estamos resgatando a presença dos moradores e fortalecendo a festa", disse Raimundo Bujão, também integrante da Frente e da comissão organizadora.

Mas as comemorações começam desde a meia-noite de quinta-feira, 20, com o Bando Anunciador. Organizado pela professora Ronilda dos Santos, o grupo percorre 20 ruas d e Itapuã, com banda de sopro e percussão, convocando os moradores para a Lavagem Nativa, que ocorre às 5h.

Organizada pelos filhos de Eunice Gomes de Souza, D. Niçu - morta h á 9 anos -, a primeira lavagem é encerrada com samba de roda e o famoso café comunitário.

Homenageados

Mãe Zulmira comanda, desde o final dos anos 50, o terreiro Tumbenci, em Lauro de Freitas, e é conhecedora dos fundamentos das nações angola, ketu e jeje. Em 2012, foi homenageada com a Medalha Zumbi dos Palmares pela Câmara de Vereadores de Salvador.

Gilberto Menezes é responsável pelo início do Carnaval no bairro em 1977. "Foram dez anos fazendo a festa daqui por amor e o reconhecimento me deixa feliz", disse.

Trânsito

As mudanças no tráfego de veículos na região começam nesta quinta e irão até a próxima quarta, 26. Haverá interdição, entre as 7h e 19h desta quinta, nas avenidas Octavio Mangabeira, Dorival Caymmi, praça da Sereia e rua Aristides Milton.

Até o dia 26, estão proibidos o tráfego e estacionamento de veículos, entre as 19h e 2h, na rua Aristides Milton, praça Dorival Caymmi, ruas Genebaldo Figueiredo, João do Peixe e Arnaldo Francelino.

adblock ativo