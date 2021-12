Festa de Iemanjá terá esquema especial no domingo

A festa em homenagem a Iemanjá, que ocorre neste domingo, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, terá esquema especial de ordenamento. Por conta da celebração, o trânsito será modificado e o policiamento reforçado, segundo informou, nesta quinta, 30, a prefeitura da cidade.

De acordo com a prefeitura, haverá padronização dos equipamentos e identificação dos ambulantes que trabalharão na festa. Foram licenciados 140 vendedores fixos e 240 volantes, todos com isopor e camiseta padronizados.

A fiscalização ficará por conta da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), que vai atuar com um efetivo de 600 agentes.

A festa vai ter um novo formato de ordenamento deste tipo de comércio, seguindo o que já aconteceu na festa do Réveillon - que também vai ser praticado no Carnaval -, com a venda apenas de produtos dos patrocinadores.

Será proibida a venda de bebidas em garrafa de vidro e comercialização de churrasquinho em espetinho.

A Semop também informou que reforçou a iluminação pública na Praia da Paciência, onde ocorre a festa, nos acessos pela Avenida Juracy Magalhães e adjacências, como na área do Mercado Municipal do Rio Vermelho.

Saúde

Para a assistência médica durante a Festa do Rio Vermelho, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que montou um posto de atendimento no Largo da Mariquita, com uma estrutura de 10 leitos. Um deles é emergencial e vai funcionar a partir das 8h, com apoio de uma ambulância para transporte.

A população também contará com uma motolância, que vai estar próxima ao posto de saúde, e da ambulancha, que vai ficar próximo ao local onde são distribuídas as oferendas.

A equipe da SMS é formada por três médicos; dois enfermeiros; três técnicos em enfermagem; um higienizador; um condutor; dois motociclistas; um atendente e um coordenador administrativo.

A prefeitura informou que todo o planejamento para a Festa de Iemanjá desse ano teve como base resultados do ano anterior, cuja demanda chegou a 83 vítimas, distribuídas entre atendimentos clínicos, cirúrgicos e traumáticos.

Sucom e Guarda

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) contará com 20 agentes para coibir o excessos da poluição sonora e a publicidade irregular durante a festa.

Já a Guarda Municipal vai dar apoio à Secretaria de Ordem Pública na fiscalização do comércio informal e à Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) na interdição e liberação do tráfego, infraestrutura e reforço na segurança, com 250 agentes.

A Polícia Militar informou que vai atuar com 1.500 PMs na festa. Os trabalhos, que começam às 6h do domingo, serão nas ruas principais do bairro do Rio Vermelho, estendendo-se às estações de transbordo, vias de acesso aos festejos e área da entrega dos presentes.

O patrulhamento contará com integrantes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (Rio Vermelho), Esquadrão de Polícia Montada, Esquadrão Águia, Batalhão de Choque, Batalhão Especializado no Policiamento de Eventos (Bepe), entre outras unidades.

A Polícia Civil anunciou que reforçará o efetivo na 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho) na festa. Uma unidade móvel será disponibilizada ao lado da Igreja Matriz de Santana. Trinta policiais, entre delegados, escrivães e investigadores, ficarão em regime de plantão, das 18h de sábado, 1º, até as 6h de segunda-feira, 3.

A Polícia Civil vai ter ainda um carro-presídio, para transferência de pessoas detidas e que precisem ser encaminhadas para alguma unidade policial.

Limpeza



A Limpurb informou que inicia os trabalhos de limpeza no local dos festejos às 3h do dia 3 de fevereiro. As áreas de abrangência são: Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Borges Reis, Largo de Santana, Rua Dr. Odilon Santos, Rua Monte Santo, Rua Antonio Muniz, Rua Osvaldo Cruz, Rua do Meio, Largo da Mariquita, Avenida Juracy Magalhães Junior até o retorno.

Também serão contempladas as ruas Juazeiro, Potiguares, Praça Brigadeiro Farias Rocha, João Gomes, Conselheiro Pedro Farias, Ilhéus e Vieira Lopes.

A equipe de limpeza da Limpurb contará com 263 profissionais (coordenadores, chefe de operações, motoristas de apoio, motoristas de operações, encarregados, agentes de limpeza, coleta e lavagem).

O órgão informou, ainda, que disponibilizou 225 sanitários químicos, sendo 77 masculinos, 144 femininos e 4 infantis, que serão instalados na Av. Presidente Vargas (quadra de esportes), Largo de Santana (ao lado da Capela de Santana), Rua Guedes Cabral (ao lado do Teatro), Rua Borges G. dos Reis (esquina da Rua Almerinda Dutra). Outros locais da festa serão beneficiados, como a Rua Vieira Lopes (esquina com a Rua Conselheiro. Pedro Luiz) e Rua Potiguares (esquina com Avenida Juracy Magalhães Junior).

A população encontrará outros banheiros no Mercado Municipal (estacionamento), Largo da Mariquita (Rua do Meio), Rua Pedro Luiz (passeio do restaurante Fogo de Chão), Rua Dr. Francisco da C. Menezes (esquina em frente ao estacionamento do Banco do Brasil) e Praça Brigadeiro Farias Rocha. Serão ainda instalados 24 sanitários convencionais distribuídos na Rua da Paciência, Avenida Presidente Vargas (quadra de esportes), Largo de Santana (ao lado da Capela de Santana), Rua Guedes Cabral (lado do antigo teatro), Mercado Municipal (estacionamento) e Praça Brigadeiro Farias Rocha (Rua Fonte do Boi).

