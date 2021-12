Durval Lelys e Márcio Victor participam do CamarimOito7

Rafa e Pipo Marques recebem Durval Lelys e Márcio Victor no ensaio de verão do Oito7nove4, o CamarimOito7, no domingo, 1, no Cluble Espanhol, às 17h. O ingresso para o show é R$ 50.

O show de abertura da festa fica por conta do samba da banda Batifun.Já nos intervalos, o DJ Rafa Gouveia assume as pick ups. No Carnaval, os filhos de Bell saem na avenida com o Banana Coral no sábado e no domingo da festa.

