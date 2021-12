Deficientes homenageiam Iemanjá

O projeto municipal Para-Praia prossegue neste sábado e domingo, das 9h às 14h, com banhos de mar e lazer para portadores de deficiência física na praia de Ondina. No sábado, 1, eles farão homenagem a Iemanjá, ofertando flores à Rainha do Mar, durante o banho em cadeiras anfíbias flutuantes. O projeto idealizado pela Secretaria Cidade Sustentável segue, no domingo, 2, na praia adaptada com piscina, espaços para atividades recreativas, banheiros especiais, sombreiros, tendas e pistas de acesso ao local. No primeiro final de semana, as cadeiras anfíbias foram usadas por 46 pessoas.

