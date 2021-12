Confira onde curtir festas particulares no 2 de fevereiro

Festa Gueri

Tomate canta no Terminal Náutico de Salvador com as bandas Jammil e Uma Noites e Seu Maxixe, a partir das 14h. Ingressos: R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino)

Festa de Iemanjá

Show realizado pelos grupos Filhos de Jorge, Pra Casar e Alexandre Peixe, no Hotel Pestana. Ingressos: R$ 55 feminino) e R$ 75 (masculino)

Botequim S. Jorge

As bandas Samba Maria, Samba Comunidade, Samba de Momento e DJ Pankadão tocam no palco do Botequim, a partir das 12 horas

Varanda VIP

As cantoras Ju Moraes, Márcia Freire e o grupo Água Fresca tocam no terraço do Hotel Golden Tulip, das 13h às 20h. All Inclusive com bufê de feijoada,

caldos, acarajé e abará, cerveja, água, refrigerante, whisky e vodka. Ingressos: R$ 200



Iemanjá Fest

Com direito a feijoada, a partir das 11h, o evento contará com o grupo de partido alto ExposiSamba e as participações especiais de Lú Costa Vip e Nave Louca, no Revólver Bar. Ingressos: R$ 30



Companhia da Pizza

A partir das 17h, as bandas Suinga, Nossos Baianos, a fanfarra de rock La Roquestra, mais a cantora inglesa Jessie Monroe, tocam na Praça Brigadeiro Faria Rocha. Ingresso: gratuito



Alavontê de Iemanjá

O Alavontê de Iemanjá acontece na Academia Villa Forma, na rua Conselheiro Pedro Luís, a partir das 15h. Ingressos: R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino), à venda na academia



Red River Café

O público assiste ao show de Gerônimo, Microtrio e Will Carvalho, com direito a feijoada, open bar e camiseta. Ingresso: R$ 200

