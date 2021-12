Claudinha e Tayrone batem recorde de público do Madre Verão

Cláudia Leitte e Tayrone Cigano bateram recorde de público no Festival Madre Verão, neste sábado, 23, em Madre de Deus. Enquanto a musa do axé fez uma prévia do que será apresentado no Carnaval de Salvador, o cantor fez o público de 30 mil pessoas dançar ao som do arrocha romântico. A grupo local A Turma do Balanço fez o encerramento da festa com um repertório repleto de sucessos do pagode.

O evento, que tem apoio do Grupo A TARDE (Jornal A TARDE e Massa!), acontece em dias alternados desde o início do mês de janeiro e segue até 7 de fevereiro.

"É a primeira vez que toco no Madre Verão, essa festa linda e estou muito feliz. Quero agradecer muito a prefeitura por esse convite", disse Tayrone, que fez o show de lançamento do seu mais novo CD, "Esse Tal de Amor Dói".

Já Claudia Leitte fez uma homenagem aos 30 anos da Axé Music. Ela cantou antigos sucessos da carreira como "Extravasa", "Tarraxinha", além canção "Chame Gente", composição de Moraes Moreira, que virou hino do Carnaval de Salvador.

A cantora também fez o público dançar ao som de "Matimba", seu novo hit e aposta para a competição de melhor música da festa momesca. No palco, Claudia Leitte falou que gostaria de fazer parte das próximas edições do evento.

Neste sábado, a cantora chegou a postar um vídeo em seu perfil no Instagram de um momento do show e comemorou o record de público. "Recorde de público de todas as edições do #MadreVerão! Minha Bahia é golaço!!!!!! Obrigada, Madre de DEUS! Que show lindo! #MeuCoraçãoÉSeuTome".

O Festival Madre Verão continua neste fim de semana. Neste sábado, 24, sobem ao palco as bandas Psirico e Duas Medidas, além de Dan Ventura e Os Meninos. O ingresso pode ser trocado por um pacote de macarrão (500g).

Já no domingo, 25, a festa é para a criançada com atrações voltadas apenas para o público infantil. O espaço será aberto ao público.

