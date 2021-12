Cheiro de Amor comanda festa beneficente

A Cheiro de Amor se une a alguns artistas baianos em prol das crianças com câncer na festa O Carnaval Meskla, que acontece na quarta-feira, 4, no Red River Café, às 20 horas.

Vina Calmon estará agitando o baile pré-carnavalesco com clássicos da banda e músicas inéditas ao lado de Katê, os músicos Daniel Vieira, André e Mauro, e a dupla sertaneja Kiko e Jeanne.

Toda a arrecadação do evento será doada à campanha É Chique Ser do Bem, idealizada pelas empresárias Ana Lídice Costa e Janina Andrade, que beneficia o hospital do câncer Aristides Maltez.

O couvert artístico custa R$ 50 e já está à venda no Espaço Performance, na Pituba.

