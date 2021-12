De olho no verão, Rick Ralley compôs uma música pra bater no som do carro, nas rádios e no coração da galera: 'Movimento do Verão' já está entre as mais tocadas e acumula chances de ser uma das mais executadas no Carnaval deste ano.



"A Black Style precisava seguir um rumo diferente, dá uma diferenciada nas letras", disse o cantor, que prefere não fazer comparações com a pegada anterior da banda. "Não eram as letras sexualizadas que me incomodavam, até mesmo porque seguimos uma ideologia pagofunk mesmo. Mas 'Movimento do Verão' é diferente. Queria mais coreografia, sentia falta disso", explicou.



Já a letra foi composta no banho, momento em que Rick tem as melhores ideias. "Compus em casa, no meu 'escritório', debaixo do chuveiro", disse, aos risos. E foi há nove meses que ele convenceu os parceiros de que essa era 'A' música. "É difícil conseguir entrar num consenso com 10 ou 12 pessoas. Hoje eles me falam 'já pensou se não colocássemos no repertório?'", lembra, bem humorado.



Ouça a música 'Movimento do Verão':

Terena Cardoso Black Style aposta em novo som para o verão

