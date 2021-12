Banda do Mar agita 2ª noite do Festival de Verão

Segunda noite do Festival de Verão, público animado e grandes sucessos para alegrar os ouvidos. Foi assim a sexta-feira no evento, que abriu os trabalhos da noite com show da Banda do Mar, projeto do trio Mallu Magalhães, Marcelo Camello e do português Fred.

Com um show dançante, a banda apresentou canções próprias como 'Mais Ninguém' - essa, aliás, que garantiu alguns dos momentos mais felizes para os fãs -, intercaladas com músicas de Mallu ('Velha e Louca') e dos Los Hermanos ('Além do que se vê').

"A gente ultrapassou as pessoas que já gostavam de nossos trabalhos, estamos trazendo mais gente junto. Nos impressionamos com isso da banda dar certo, de acontecer", conta Marcelo Camello.

Em seguida, Caetano Veloso subiu ao palco principal com um setlist inteiro de sucessos, para plena satisfação do público que lotava a pista. Em arranjos mais acelerados, Caetano cantou hits como 'Você não entende nada', 'Tigresa' e 'Baby', além das mais recentes 'Odeio' e 'Abraçaço'.

Terceira atração da noite, Ivete Sangalo era aguardada com ansiedade pelos fãs. "Vim vê-la. Tô voltando pro festival esse ano, a estrutura melhorou muito", conta o relações públicas Yuri Martins.

Para ele, o momento mais aguardado do show era 'Arerê'. "Tem tudo a ver com o que estou vivendo, estou feliz, realizado profissionalmente", festejou.

Na noite, teve ainda o pagode animado do Harmonia do Samba e Cristiano Araújo. Hoje é a vez de Malta, Lucas Lucco, Sublime with Rome, Saulo, Psirico e Aviões do Forró.



