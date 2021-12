Banda 5% realiza show gratuito em praia de Vilas

A banda 5% realiza neste domingo, 9, a primeira edição da festa Domingo de BaVi. O cantor Topera, junto com sua banda, promete fazer um show vibrante com um repertório que mescla hits já conhecidos pelo público com músicas inéditas presentes no mais novo CD do grupo, Música & Parceria. O álbum será lançado em breve e disponibilizado no site oficial da 5%.



A festa Domingo de BaVi acontece a partir das 15h, na barraca Maré Blu, na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O acesso será mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

