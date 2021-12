Bairro da Ribeira se prepara para a Segunda-feira Gorda

A Festa da Ribeira, conhecida por "Segunda-Feira Gorda", será realizada na segunda-feira, 18, dando continuidade ao ciclo de festas populares no verão da capital baiana.

Segundo historiadores, o evento era organizado por romeiros que participavam da Lavagem do Senhor do Bonfim. No final dos festejos, os participantes da lavagem perambulavam pelos bairros vizinhos e estendiam a festa profana até a segunda-feira.

Há algumas décadas, a comemoração perdeu a popularidade. No entanto, ainda há quem acredite na essência da festa e não perca uma só edição.

É o caso do aposentado José Walter Santos, 71, que, há 20 anos, monta uma barraca para vender cerveja durante os festejos. "É uma maravilha, é quando os meus amigos se encontram. É a verdadeira festa popular", disse

A aposentada Maria de Lourdes Santana, 78, moradora do bairro, conta que já curtiu a Segunda-Feira Gorda, mas deixou de ir por conta da violência. "Sempre ouvia histórias de brigas, facadas e até de morte", disse.

Estrutura

Neste sábado, 18, foram instalados 30 sanitários químicos na Praça da Penha, Largo da Ribeira e avenida Beira Mar. A prefeitura escalou, ainda, agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) para limpeza, varrição, lavagem e coleta, além de 11 veículos, dentre compactadores de lixo, carros-pipa e de apoio.

O trabalho será realizado nos largos do Papagaio e da Madragoa; ruas Domingos Rabelo, Visconde de Caravelas, Lélis Piedade, Marquês de Santo Amaro, da Penha, Júlio David e Engenheiro Pimenta da Cunhas.

